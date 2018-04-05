Araç üretmek için yola çıktı, elektrik üretti İzle

-Sistemin çalışması

-Dinamonun devreye girmesi

-Enerji üretilmesi

-Lamba çalıştırması

-Taşlama makinesi çalıştırması

-Elektrikli soba çalıştırması

-Küçüker’in konuşması

-Sistemden görüntü

-Genel v detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da elektrikli araç üretme sevdasıyla yola çıkan Kerem Küçüker, 4 kilowat elektrik üreten sistem geliştirdi. Ürettiği sistemi bir araca monte eden Küçüker, kendi otomobilini üretmek istiyor. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu köyünde yaşayan elektrik ustası 44 yaşındaki Kerem Küçüker, 3 yıl önce elektrikli araç üretme sevdasıyla başladığı yolda kendi kendine 4 kilowattlık elektrik üretebilen sistem geliştirdi. Sistem, ups, dinamo, alternatör ve kartelden oluşuyor. Ups aracılığıyla çalışmaya başlayan sistem dinamo ve alternatör aracılığıyla yaklaşık 4 kilowattlık bir enerji üretiyor. Ups’in devreden çıkarılmasının ardından çalışmasına devam sistem ürettiği 4 kilowattlık bir enerji üretimine devam ediyor. Üretilen enerjinin yaklaşık 3 kilowattının enerji üretiminin sürekliliğinin sağlanması için dinamo tarafından harcandığı belirten Küçüker, geriye kalan 1 kilowattlık enerjiyi kullanabileceğini belirtti.

Üretilen elektrikle lamba, taşlama ve elektrikli soba çalıştıran Küçüker, bu enerji sayesinde 1 kilowattlık bir motorun da çalışabileceğini söyledi.



1 kilowattlık enerji ile motor aracılığıyla yaklaşık bir ton ağırlığında bir aracın harekete geçirilebileceğini belirten Küçüker, sistemi bir araca monte edip kendi otomobilini üretmek istediğini kaydetti.

Kendi imkanlarıyla bu kadarını yapabildiğini vurgulayan Küçüker, imkan sunulması halinde sistemi çok daha geliştirebileceğini belirtti.

Elektrik işiyle uğraştığı için böyle sistemlere hevesi olduğunu kaydeden Küçüker, “Başta bir elektrikli bisiklet aldım. Sonra üç tekerlekli bir elektrikli bisiklet aldım. Bir gün bu ne ile çalışıyor diye düşündüm. Akü ile çalıştığını öğrendim sonra neden elektrikle çalışmasın diye düşündüm. Biraz araştırmasını yaptım ama zor bir işmiş. Asıl benim hedefim bir araba yapmak. Araştırınca herkesin yaptığını gördüm ama akü ile üretilmiş tüm arabalar. Ben de arabayı neden elektrikle yapmadıklarını araştırdım. En sonunda öncelikle elektrik üretmeye karar verdim. Araba mı üretirim yoksa başka bir yerde mi değerlendiririm diye yola çıktım. Yaklaşık 3 yıl oluyor birkaç tane makine bozdum, motor bozdum, jeneratör bozdum” dedi.

“4 kilowatt enerji ürettim” Elektrik üretme hevesi peşinde koşarken yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralandığını belirten Küçüker, “Yaklaşık 3 yıl oldu. Ben 3 kilowatt bir DC motor ile 2 bin 800 devirde dönebilen bir motor ile 5,5 kilowattlık modifiye edilmiş bir alternatörü çevirdim. Bu alternatörden yaklaşık 4 kilowatt bir elektrik elde ettim. 3 kilowattı bizim dinamoyu çalıştıracak geriye kalan 1 kilowattı da şuanda biz kendimiz değerlendiriyoruz. 1 kilowatt enerji ile 1 kilowattlık bir motor çalıştırabiliyoruz. 1 kilowattlık bir motor da 1 ton ağırlığı rahatlıkla yolda yürütebilecek bir kapasitededir. Bunu tabi aracın şanzımanına da uygulayabiliriz. Bunu her çeşit mekanizma ile daha geniş bir şekilde değerlendirebiliriz. Hedefim bu” diye konuştu.

“Ben bu işi becereceğim dedim ve becerdim” Şuana kadar yaklaşık 30 bin lira para harcadığını vurgulayan Küçüker, şunları söyledi: “Ama ‘ben bu işi becereceğim’ dedim ve becerdim. Bunu da kendi halkıma, insanlarıma daha iyi olması için daha geliştirilmesi için yaptım. Bazı imkanlar şuanda kısıtlı olduğu için ben ulaşamıyorum. İnşallah ona da ulaşırım.”

