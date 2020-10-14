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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Araç seyir halindeyken iki arkadaş arasında kanlı hesaplaşma

Araç seyir halindeyken iki arkadaş arasında kanlı hesaplaşma

Otomobil

Hastane Akalan Ağır Yaralı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Şerit
-Detay

( İSTANBUL ) -Araç seyir halindeyken iki arkadaş arasında kanlı hesaplaşma- Pendik’te 2 arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı İSTANBUL

- Pendik’te trafikte seyir halindeki otomobilin içerisindeki 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin araması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay Pendik’de Çamlık Mahallesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. arkadaşı Barış K. ile birlikte 34 KH 2124 plakalı otomobiliyle trafikte seyir haldeyken aralarında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilin seyir halindeki kavga esnasında Mesut K. tabancayla vurularak yaralandı. Mesut K. otomobili durduktan sonra cep telefonu ile ailesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen kardeşi Mesut K. çevrede bulunan bir özel hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Mesut K.’nın durumu ağır olduğu öğrenildi. Araçtan inen Barış K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri aracı incelerek olay ile ilgili tüm bulguları araştırdı. Öte yandan polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Barış K. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor. (MB-
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