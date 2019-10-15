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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Araç motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araç motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarma çalışmaları

Bild Hayvan Barınağı Allah Yavru Kedi Hayvan 

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( VAN ) VAN

- Van’da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Siirt’ten Van’a gelen Yüksel Yel’e ait 56 AG 582 plakalı otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Yüksel Yel, sabaha karşı Siirt’ten Van’a gelirken kedi sesi fark ettiklerini belirterek, “O arada itfaiye ekibini aradık. Hayvanın canına bir şey gelmesin diye arabanın altını sökmeye çalışıyorlar” dedi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, havanın soğuk olmasından dolayı kedilerin sıcak olmasından dolayı araç motorlarına kaçabildiklerini ifade ederek, “Bizler de arabanın muhafazasını söktük ve kediciği sıkıştığı yerden çıkardık. Şimdi onu hayvan barınağına teslim edeceğiz” dediler.Kedinin kurtarılmasına sevinen araç sürücüsü Yüksel Yel ise, “Emeği geçen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah herkes bu duyarlılığı gösterir. Önemli olan hayvanın canına bir şeyin gelmemesidir” diye konuştu.

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