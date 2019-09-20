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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Kediyi kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Kamera İtfaiye Eri Yavru Kedi 

-Kurtulması
-İtfaiyenin kediyi sevmesi
-Araç sahibinin teşekkür etmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirdi İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirirken araç sahibi itfaiyeye teşekkür etti. Sultanbeyli'de park halindeki bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar, kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Yavru kedi, motorun altına giren bir itfaiye eri tarafından dakikalar sonra kurtarıldı. İtfaiyeciler, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Araç sahibi itfaiyeye teşekkür ederken, kediyi kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı .
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