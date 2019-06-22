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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Araç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - YOZGAT Haberi

Araç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - YOZGAT Haberi

- Aracın motor kısmından kedi sesinin gelmesi - İtfaiye ekiplerinin kediyi çıkarmak için çalışması - Kedinin kurtarılması - Çocuklarla röportajAraç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.Bilal Şahin Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde park halindeki aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputu açılmayınca bir taraftan şoföre ulaşmaya çalıştı, bir taraftan da yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından şoförün gelmesiyle açılan kaputun altından kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Bild Hayvan Barınağı Yavru Kedi Hayvan 

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