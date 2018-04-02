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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Araç kundaklayan PKK’lılar yakalandı

Araç kundaklayan PKK’lılar yakalandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Adli Kontrol Akalan Harekete Geç Terör Örgütü Öğrenciler 

-Özel harekat polislerinin operasyon anı Gözaltına alınan zanlılar Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Bahçelievler’de 2 aracı peş peşe ateşe vererek kundaklayan bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlısı 5 şüpheli yakalandı, zanlıların 3’ü tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul’da 2 aracı peş peşe ateşe vererek kundakladıkları ileri sürülen bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlısı 5 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, 17 Mart tarihinde sabaha karşı 04:00 sıralarında İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde park halindeki 2 araç, kimliği belirsiz kanun kaçaklarınca peş peşe ateşe verilerek kundaklanmıştı. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak zanlıların izini sürdü. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolu olarak gösterilen DGH içindeki üniversite öğrencilerinden oluşan DEM-GENÇ adlı yapıya mensup eylemin failleri oldukları ileri sürülen 5 şüpheli, 22 Martta düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan 5 şüphelinin de bölücü terör örgütü PKK/KCK’dan kaydı olduğu ortaya çıktı.Öte yandan şahıslar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polisin operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan 5 şüpheli, 11 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi.

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