Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Araç koltuğundan 14 bin 310 adet uyuşturucu hap çıktı

Araç koltuğundan 14 bin 310 adet uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu hapın köpek tarafından koltukta bulunması (polis kamerası)

( DENİZLİ )- 1 haftalık uyuşturucu operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı DENİZLİ

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Metamfetamin 


- Denizli’de polis tarafından son 1 hafta gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 14 bin 310 adet uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 9’u ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonlarda en dikkat çekici olanı ise karayolu üzerinde durdurulan bir araçtan ele geçirilen binlerce hapın bulunduğu operasyon oldu. Ekiplerce takibe alınarak Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli araca narkotik madde arama köpeği Çako tepki gösterdi. Yapılan aramalarda aracın arka koltuğu içerisine 10 poşet olarak halde 14 bin 310 adet extacy hap ele geçirildi. Diğer yandan yapılan diğer operasyonlarda ise 382 gram afyon sakızı, 297 gram eroin, 101 gram esrar, 139 gram metamfetamin ve 10 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken bunlardan uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklandı. (GC-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı