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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Araç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu 'Çako' buldu - DENİZLİ

Araç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu 'Çako' buldu - DENİZLİ

Araç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu "Çako" buldu - DENİZLİ - Ekiplerin araçta arama yapması - Narkotik köpeği Çako'nun aramada tepki vermesi - Araç koltuğuna gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesiAraç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu "Çako" buldu - Denizli 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, araç koltuğuna gizlenen 14 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği "Çako" buldu - Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin Aydın - Denizli kara yolu üzerinde durdurdukları şüpheli araçta narkotik köpeği "Çako" ile arama yapıldı. Aracın arka koltuğu içerisine gizlenmiş vaziyette 10 poşet halinde 14 bin 310 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 382 gram afyon sakızı, 297 gram eroin, 101 gram esrar, 139 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram skunk ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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