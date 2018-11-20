Araç kahveye daldı: 1’i ağır 6 yaralı...Kahvehane açık olsaydı facia yaşanacaktı İzle



- Diyarbakır’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kahvehaneye daldı. İş yerinin açık olmaması faciayı önlerken, kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Bina sakinleri, kaza sonrası deprem olduğu endişesi ile sokaklara fırladı. Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece 01.00 sularında seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra kahvehaneye girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bina sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa fırladı Kazanın yaşandığı anda, aracın girdiği kahvehanenin kapalı olması faciayı önledi. Öte yandan dükkanın üstünde bulunan bina sakinleri de kaza sonrası deprem olduğu endişesi ile evlerini terk ederek sokağa çıktı. Bir süre sonra deprem olmadığını öğrenen vatandaşlar, daha sonra tekrar evlerine döndü. Kaza nedeni ile iş yerinin darabaları sökülüp kullanılamaz hale gelirken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

