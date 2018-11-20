Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Araç kahveye daldı: 1’i ağır 6 yaralı...Kahvehane açık olsaydı facia yaşanacaktı İzle

Araç kahveye daldı: 1’i ağır 6 yaralı...Kahvehane açık olsaydı facia yaşanacaktı İzle

Kazanın yaşandığı olay yerinden görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Güçleri Kahvehane Direksiyon 


- Diyarbakır’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kahvehaneye daldı. İş yerinin açık olmaması faciayı önlerken, kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Bina sakinleri, kaza sonrası deprem olduğu endişesi ile sokaklara fırladı. Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece 01.00 sularında seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra kahvehaneye girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bina sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa fırladı Kazanın yaşandığı anda, aracın girdiği kahvehanenin kapalı olması faciayı önledi. Öte yandan dükkanın üstünde bulunan bina sakinleri de kaza sonrası deprem olduğu endişesi ile evlerini terk ederek sokağa çıktı. Bir süre sonra deprem olmadığını öğrenen vatandaşlar, daha sonra tekrar evlerine döndü. Kaza nedeni ile iş yerinin darabaları sökülüp kullanılamaz hale gelirken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı