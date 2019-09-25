Araç içerisinde sigara kullananlara ceza - AKSARAY
- Ceza yazan trafik polislerden görüntüler - Ceza yiyen sürücü ve araç içerisindekilerden görüntülerAraç içerisinde sigara kullananlara ceza - Aksaray 'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildiAKSARAY (AA) - Aksaray 'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.Ankara Caddesi'ndeki uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen araçları durdurdu.Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası uygulandı.Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların, şaşkınlık yaşadığı görüldü.
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