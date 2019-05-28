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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Araç bagajında yolculuk yapan dana kamerada İzle

Araç bagajında yolculuk yapan dana kamerada İzle

Hafif ticari kamyonet içerisindeki dana

Kamera Keçi Büyükbaş Hayvan Objektif Hayvan 

-Kamyonetin yolda seyretmesi

( VAN ) VAN

- Van'da büyükbaş hayvanını aracının bagajında taşıyan sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi. O görüntüler akıllara 2002'de görüntülenen ve Türkiye'de çok konuşulan 'Dana Ferhat'ı getirdi. Sivas'ta 2002 yılında otomobilin arka koltuğunda veterinere götürülen Dana Ferhat'ın fotoğrafı Türkiye'de gündem olmuştu. Bu fotoğraf Türk basınının olduğu kadar dış basının da ilgisini çekmişti. O tarihten bu yana otomobil koltuğunda taşınan koyun ve keçiler renkli kareler oluşturdu. Van'dan Erciş istikametine seyir halinde olan hafif ticari kamyonetin arka kısmına yerleştirdiği dana ile seyir halinde olan sürücü objektiflere böyle yansıdı. (EKİP-ŞAK-
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