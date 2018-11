Araç alan ve satanlar dikkat Haberi

-adliye detay ve otopazarından görüntüler(arşiv)



( BURSA )- Aracın kilometresini düşürüp satmak “Nitelikli dolandırıcılık” kapsamına girdi BURSA



- Bursa’da yaşayan Olgun Y., satın aldığı aracın kilometresini düşürüp sattığını ileri süren kişiyi mahkemeye verdi. Araç kilometresini düşürmek “Nitelikli dolandırıcılık" kapsamına giren kişiler hakkında 7’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bursa’da yaşayan Olgun Y., 2017 yılı Ağustos ayında internet sitesi üzerinden Ankara’da satılan ve orijinal kilometresi 124 bin olduğu belirtilen bir otomobili 34 bin 500 lira almak için anlaştı. Ardından Ankara’ya giderek araç sahibi S.Y.’yi arayan Olgun Y., araç sahibinin gelemeyeceğini satış işlemlerinin vekiliyle yürütülmesini istemesi üzerine vekaletname verilen şüphelinin kardeşi M.Y. ile buluştu. M.Y. ile aracı Ankara’da ekspertize gösteren Olgun Y., burada otomobilde sorun olmadığına bakılarak, kilometre sayacının 124 Bin’de olduğu yönünde rapor aldı. Ardından şüpheli M.Y. ile noter aracılığıyla satışı gerçekleştirdi. Kasım ayında araç muayenesi yaptırmak için götürdüğünde ise aracın bir önceki kontrolde 270 bin kilometrede olduğunu öğrenen Olgun Y., şüphelilere ihtarname gönderdi ancak olumlu cevap alamadı ve dolandırıldığı iddiasıyla şüphelilerden avukatı aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayın Ankara'da yaşanması sebebiyle iddianame Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Olgun Y.’nin avukatı Saygun Çelebi "Bu tür suçlar nitelikli dolandırıcılık olarak kabul ediliyor. 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmaları gündemde. Dolayısıyla vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Kilometre düşürme olayı eski veya yeni araçlarda fark etmiyor. insanlar yeni araçların kilometresinde oynama olmaz gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. Araç alırken sağlam yerlerden araç almaları gerekiyor. Daha önceleri mahkemeler bu dolandırıcılık olaylarına alacak verecek davası gibi baktığı için hukuki ihtilaf olarak görüyorlardı. Fakat işin içine teknoloji ile birlikte aldatılma ve dolandırıcılık da girince Yargıtay da görüş değiştirdiğine karar verdi. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açılarak daha üst sınırdan cezalar verilmeye başladı" dedi.