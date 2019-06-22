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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arabaya giren yavru kedi gurbetçi aileye zor anlar yaşattı

Arabaya giren yavru kedi gurbetçi aileye zor anlar yaşattı

Kediyi kurtarma çalışmaları

Gurbetçi Aile Gurbetçi Yavru Kedi Hayvan Sokak Hayvanları 

-kedinin çıkartılması
-kedinin görüntüsü
-röp.

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın İnegöl İlçesinde park halindeki otomobile giren yavru kedi, gurbetçi aileye zor anlar yaşattı. Yavru kedi, Almanya'dan İnegöl’e tatile gelen gurbetçi ailenin aracına girdi. Gurbetçi vatandaşın dikkati kedinin hayatını kurtardı. Ancak yaramaz kediyi oradan çıkarmak hiçte kolay olmadı. Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Güler sokak üzerinde meydana geldi. Gurbetçi Kerim S. ailesiyle birlikte tatil için Almaya'dan İnegöl’e geldi. Güler sokak üzerinde park ettiği arabasında dün akşam üzeri yavru bir kedi girdi. Arabasının motor kısmına giren kediyi bulmak için yoğun çaba sarf eden Kerim S. bir türlü başarılı olmadı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl grup amirliğini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler yavru kediyi sıkıştığı motor kısmından çıkardı. Kedinin sağ salim çıkartılması herkesi mutlu etti. Konuyla ilgili konuşan Kerim S. Almanya'dan tatil için geldik. Arabamı park ettiğim yerden bir kedi sesi geldiğini fark ettim. Ama baktığımda kediyi bulamadım. Bir haftadır uğraşıyoruz çıkarmak için fakat başaramadık. Akrabalarımız durumu itfaiye ekiplerine haber verdiler onlarda gelip yavru kediyi kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Araç sürücüleri arabalarını çalıştırmadan mutlaka kontrol etsinler. Çünkü havalar çok sıcak sokak hayvanları sıcaklardan korunmak için arabaların içerisine giriyorlar" diye konuştu.
(SA-
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