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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Arabasıyla Obruğa Düştü, Burnu Bile Kanamadı İzle

- Arabasıyla Obruğa Düştü, Burnu Bile Kanamadı İzle

aracın düştükten sonraki görüntüleri

Emniyet Kemeri 

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( MİNNESOTA ) - Arabasıyla obruğa düştü, burnu bile kanamadı MİNNESOTA

- ABD’nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki genç, arabasıyla seyir halindeyken yolda açılan obruğun içine düştü, olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu. ABD’nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken yolda açılan obruğun içine düştü. Olaydan yara almadan kurtulan Jaxon Lang, “30 metre uzaklıkta bir şey gördüm ama çok büyük görünmüyordu” ifadelerini kullandı. "Daha kötüsü olabilirdi" Yaklaşık 1 ay önce araba sahibi olduğunu belirten Jaxon Lang, “Bir dal veya başka bir şey olduğunu düşündüm. Frene bastım ama arabam çukurun içine düştü.Bu çok kötü artık arabam yok ama daha kötüsü olabilirdi” dedi.
Renville County Şerifi Scott Hable ise 16 yaşındaki sürücünün, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.


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