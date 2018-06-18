Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arabasının çalındığını iki gün sonra fark etti

Arabasının çalındığını iki gün sonra fark etti

Güvenlik kamerası görüntüsü

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Genel detay
-Röportaj

( ANTALYA -ÖZEL-HD)- Manavgat’ta park halindeki araç çalındı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının çalındığını iki gün sonra fark etti. Olay, 15 Haziran Cuma gecesi saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seher A.’ya ait 07 LBM 32 plakalı camı açık ve üzerinde anahtarı unutulan park halindeki aracın çalındığı 2 gün sonra anlaşıldı. Hırsızlık anı araç sahibine ait iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aracın kaybolduğunu Bayramın son günü fark ettiklerini belirten iş yeri çalışanı “Arife günü aracı son olarak ben kullandım. İş yerinin önüne camı açık ve kontak üzerinde bir şekilde bıraktım. Çalışan diğer arkadaşın aracı akşam götüreceğini düşünüyordum. Akşam kendi aracıma binip gittim. Bayramın son günü iş yeri sahibi beni aradı ve aracın lazım olduğunu söyledi.

Diğer çalışan arkadaşı aradım. Aracı götürmediğini söyleyince güvenlik kamerası görüntülerini izledik. Aracın çalındığını görüntüleri izleyince anladık. Hemen polise haber verdik” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı