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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
'Arabaşı' davetlerine koronavirüs yasağı - KAYSERİ

'Arabaşı' davetlerine koronavirüs yasağı - KAYSERİ

"Arabaşı" davetlerine koronavirüs yasağı - KAYSERİ - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde Arabaşı davetlerinin yasaklandığı duyurusunun camilerden vatandaşlara bildirilmesi Kayseri 'de "arabaşı" davetlerine koronavirüs yasağıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında vatandaşları bir araya getiren "arabaşı" davetleri yasaklandı.Yahyalı Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 önlemleri kapsamında yasak getirdiği uygulamaları, ilçede merkezi sistem ile 41 mahalle camisinden vatandaşlara duyurdu.Arabaşı davetlerinin de yasaklandığı belirtilen duyuruda, "Arabaşı davetlerinin virüs salgını bitene kadar yapılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
- ArabaşıYalnızca un, su ve biraz da tuz eklenerek pişirilen hamur, ilk örnekleri keklik etiyle, sonraki örnekleri horoz ve tavuk etiyle yapılan çorbayla yutularak tüketilmektedir. Eskiden çorbası aynı tastan ortak olarak iziliyor ve çorbaya hamuru ilk düşüren kişinin evinde bir sonraki arabaşı daveti gerçekleştiriliyordu.

Koronavirüs Bild Urus Merkezi Sistem 

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