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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Arabanın motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı - KARS

Arabanın motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı - KARS

- Arabanın tamirciye getirilmesi - Aracın içerisindeki kedinin çıkarılması - Tamirci Ferhat Pehlivan'ın konuşmasıArabanın motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, lastik tamircileri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Halk Caddesi'nde köpeklerin saldırısından kaçıp park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi, vatandaşlarca fark edildi.Vatandaşların uyarısı üzerine çalıştırılmayan araç, çevredekilerin yardımıyla yakındaki lastik tamircisine getirildi.
Burada tamircilerin iki saat süren çalışmasının ardından yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarıldı.Tamirci Ferhat Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru kediyi kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Köpeklerden korkan yavru kedi, aracın motor kısmına girerek burada kalmış. Bizlerde kedi sesinin arabadan geldiğini hissettik. Daha sonra araç sahibiyle aracı çalıştırmadan buraya ittirerek getirdik." dedi.
Tamircilerce mama verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Köpek Yavru Kedi Saldırı Lastik Tamircisi 

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