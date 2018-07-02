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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Arabanın içinde telefonla konuşurken telefonunu çaldılar... O anlar kamerada

Arabanın içinde telefonla konuşurken telefonunu çaldılar... O anlar kamerada

Trafik ışıklarında bekleyen araçlar

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Irak 

-Hırsızların Ercan B.'nin bulunduğu araca doğru koşması
-Telefonu alıp kaçmaları
-4 hırsızın bir aradaki görüntüsü
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Araçların emniyetten çıkması

( MERSİN )- Mersin'de trafik ışıklarında duran bir araç içerisinde telefonla konuşan bir şahısın telefonunu çalan hırsızlar, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı MERSİN

- Mersin'de trafik ışıklarında duran bir araç içerisinde telefonla konuşan bir şahısın telefonunu çalan hırsızlar, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ercan B. isimli bir şahısın, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Bekirde mevkinde trafik ışıklarında araç içerisinde telefonla konuşur vaziyette beklediği esnada 2 bin 328 lira değerindeki cep telefonu çalındı. Ercan B.'nin polise başvurmasıyla birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki kameraları tek tek inceledi. Hırsızlığı, F.A., M.T., A.T. ve R.D. isimli 4 şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Telefonu çalan şahsın F.A. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden A.T. ve R.D. savcı talimatı gereği ifadesi alınarak serbest bırakıldı. M.T. ve F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.T. ise serbest bırakıldı.
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