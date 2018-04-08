Arabanın içerisinde mahsur kalan çocuğu yoldan geçen tamirci kurtardı

--Arabanın içerisindeki çocuk

--Kapıların açılması ve çocuğun babasına verilmesi



( KOCAELİ )- Babasının arabada yalnız bıraktığı çocuk, arabada kitli kaldı KOCAELİ



- Kocaeli’nde babası kasaptan alışveriş yapmak için arabadan inince, içeride mahsur kalan çocuk, yoldan geçen oto tamircisi tarafından kurtarıldı. Olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen baba kasaptan et almak için anahtarını kontağında bıraktığı çalışır vaziyetteki arabasından indi. Çocuğu ise arabada yalnız kaldı. Bir süre sonra arabasına dönen baba kapıların kitlendiğini fark etti. Babanın kapıyı açmak için çabaladığını gören vatandaşlar arabanın etrafına toplandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir oto tamircisi arabanın arka camını söktü. Camın sökülmesinin arından arabanın kilitli olan kapıları açıldı. Havasızlıktan bayılmak üzere olan çocuk, arabadan çıkarılarak babasına teslim edildi. Çocuğunun kurtarılması ile rahat bir nefes baba, çocuğuna sıkıca sarıldı.

