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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti

Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti

Motosiklet sürücünün araç sürücüsüne vurmasından görüntü

Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Çevredeki vatandaşların gelerek olaya müdahale etmesi
-Vatandaşların motosiklet sürücüne tepki gösterip, bölgeden uzaklaştırması

( MERSİN )- Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı- Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor MERSİN

- Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor. İddiaya göre, yol verme yüzünden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı.
Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor. Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engellendi. (KRY-
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