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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Araban'da yapılan kömür yardımları ile ağaç kesiminin önüne geçildi Haberi

Araban'da yapılan kömür yardımları ile ağaç kesiminin önüne geçildi Haberi

Vatandaş röportaj

Kömür Yardımı Efes Ormanlı Ağaç Kesimi 

-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımları sayesinde ormanlık alanlar korunuyor. İlçe sakinleri ise, daha önceden vatandaşların ısınma amacıyla ormandaki ağaçları kestiğini ve ormanların yok olduğunu belirtti.
Son iki yılda ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 5 bin 982 ihtiyaç sahibi aileye yapılan yaklaşık toplam 5 bin 250 ton kömür yardımları ormanlara da rahat bir nefes aldırdı. Özellikle ilçe kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelerin ısınmak için, Araban Ovasını çevreleyen dağlık bölgelerdeki ormanlık alanlarda bulunan meşe ağaçlarını kestiği biliniyordu. Buna bağlı olarak yapılan kömür yardımı ile ormanlık alanlardaki meşe ağaçlarının büyümesi ile ormanlık alanlar korunarak çoğaldı. Vatandaşlar ormandaki ağaçların kesilmemesinden memnun olduklarını belirttiler. Daha önce ihtiyaç sahibi ailelerin ormandaki ağaçları kestiklerini vurgulayan vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere verilen kömür ile birlikte ormanların kurtulduğunu söyledi.


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