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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Araban'da 5’inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

Araban'da 5’inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

olay yerinden görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Gesi 


-Gaziantep'in Araban ilçesinde, 7 katlı apartmanın 5’inci katının merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü. Gaziantep’in Araban ilçesi Targut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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