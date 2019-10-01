Araban'da 5’inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü



-Gaziantep'in Araban ilçesinde, 7 katlı apartmanın 5’inci katının merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü. Gaziantep’in Araban ilçesi Targut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

