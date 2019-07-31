Arabalı vapurda yolcu güvenliği için 1 TL ücret

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( İZMİR ) İZMİR



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik uyarınca, 1 Ağustos 2019’dan itibaren arabalı vapurlardaki yolcu sayısının tam olarak tespit edilmesi ve can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için araba içindeki yolculardan da ücret alınacak. Arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesi, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlayan yönetmelik uyarınca, arabalı vapurlarda yolculuk eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alımına İzmir’de de başlanılıyor. Gemi içerisindeki yolcu sayısını tam olarak tespit etmeyi hedefleyen uygulamaya geçiş için İZDENİZ tarafından başlatılan ve yaklaşık bir yıldır süren alt yapı çalışmaları tamamlandı. 1 Ağustos 2019’dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzdeniz A.Ş.’ye ait feribotlarda sürücü dışındaki yolculardan 1 TL ücret alınacağı ifade edildi. Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik kapsamında, arabalı vapurlarda seyahat eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alınacak ve yolcu sayısıyla ilgili veriler kayıt altına alınacak. Böylece yolcu sayısıyla ilgili istatistikler doğrultusunda can güvenliğiyle ilgili tedbirler alınabilecek. Kayıtlı yolculuk sayesinde seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin İZDENİZ’in tazminat sorumluluğunu yerine getirmesi de mümkün olacak. (HG-NT-Y)

