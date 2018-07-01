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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Arabadan indirip tekme tokat dövdüler... O anlar kamerada Haberi

Arabadan indirip tekme tokat dövdüler... O anlar kamerada Haberi

Olay anının görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Cep Telefonu 


- Ankara’da seyir halinde olan bir aracı durduran mahalleli, aracın sürücüsünü arabadan indirip tekme tokat dövdü. Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 701 Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü, nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı mahalleli tarafından yolu kesildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, çok sayıda vatandaşın zorlamasıyla aracından indirildi. Bir anda çoğalan mahalle sakinleri, araçtan indirilen sürücüyü tekme tokat döverken, kimi vatandaşlarda kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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