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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Arabada uyuşturucu partisini polis bastı

Arabada uyuşturucu partisini polis bastı

Polisin otomobilde ve şahısların üzerinde bulduğu uyuşturucu

Polis Aracı Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-Şahıslardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şahısların polis aracına götürülmesi

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de Üniversite çevresinde gece huzur uygulaması yapan polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurdular. Otomobil içinde uyuşturucu içen gençleri yakalayan polisler, içime hazır uyuşturucularla birlikte gençleri gözaltına aldı. Düzce Üniversitesi çevresinde asayiş ve trafik yönünden uygulama yapan Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri ve Motosikletli Yunus Timleri uygulama yaptı. Yol Uygulaması esnasında durumundan şüphelendikleri 81 GD 525 plakalı otomobili durduran ekipler içeride uyuşturucu dumanı olduğunu fark ettiler. Otomobili yol kenarına park ettirerek otomobil içinde arama yapan ekipler, cigara tabir edilen uyuşturucu izmaritini gördüler. Bunun üzerine otomobil içinde ve otomobilde bulunan 5 şahsın üzerini arayan ekipler, içime hazır 2 tane fişek tabir edilen esrar sigarası, ile bir miktar esrar maddesi yakaladılar. Yakalanan uyuşturucu madde ile birlikte 5 şahsı gözaltına alan ekipler, şahısları sağlık kontrolü için önce Atatürk Devlet Hastanesine ardından da ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdüler.
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