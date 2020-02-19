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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi Video

Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi Video

Hırsızın polis otosunda görüntüsü

Polis Akalan Çalıntı Otomobil Hırsız Irak 

-Çalınan otomobilin görüntüsü
-Olay yerindeki polislerin görüntüsü
-Polislerin otomobilde inceleme yapması
-Çalınan otomobilden genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden detay görüntüler
-Zanlının ekip otosuna bindirilmesi ve ‘arabayı kendimi zannettim” demesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobil çalan bir kişi polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız,” Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim.” dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.
Polisler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı.
Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.,” Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim” diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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