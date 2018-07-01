Araba fiyatına boğalar Artvin Festivali'nde sahneye çıktı

-Güreşlerden görüntüler

-Konser ve etkinliklerden görüntüler



( ARTVİN )- Burası İspanya değil Kafkasör Artvin yaylası- Fındık, bal, pekmez ile beslediği boğa ödülü kaptı ARTVİN



- Artvin’in 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri yapıldı. İspanya’da milyonların izlediği kanların döküldüğü vahşetin ön planda olduğu görüntülerin aksine Artvin’de tulumlar eşliğinde horonlar oynanıyor ve dostlukların yer aldığı boğa güreşleri sahne alıyor. 50 Bin ila 100 bin lira arasında bir araba fiyatı olan güreşçi boğalar Artvin’de festival kapsamında kozlarını paylaşıyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk günde 'Ayak', 'Deste' ve 'Küçükorta' kategorilerinde güreşler yapıldı. 15 boğanın güreştiği 'Deste' kategorisinde Levent Yavuz'a ait 'Sarı' isimli boğa birinci geldi ve sahibine 6 bin TL para ödülü kazandırdı. 'Ayak' kategorisinde ise Uğur İnce'ye ait 430 kilogram ağırlığındaki 'Canpolat' adlı boğa birinci oldu. Boğanın sahibi 8 bin TL para ödülü aldı. Boğa sahipleri boğalarını evlatları gibi baktıklarını ve 6 aydır bu festivale hazırlandıklarını aktardılar. Güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları elleriyle besleyerek takviye yaptıklarını ifade ettiler. Bu arada boğa sahipleri arasında kadınlarında olduğu dikkat çekti. Boğa sahibi Şengül Turan’ın oğlu olarak tanıttığı boğası Ustura’yı elleriyle beslediğini ve beraber uyuduklarını dile getirdi. Gecenin finalinde ise Ustura adlı boğanın sahibi Şengül Turan’nın emeklerini boşa çıkartmayarak, altın madalyayı kazanarak 16 bin TL’lik büyük ödülü sahibine getirdi. Artvin Valisi Ömer Doğanay bu festivalin yapılmasında büyük bir emek sarf ettiklerini söyledi.



Vali Ömer Doğanay, ‘Artvinimizin tanıtımı açısından son derece önemli bir festival. İlimizin marka değerini artırmak hem yerli hem de yabancı turistlerin Artvin’i gelmeleri adına gerekli adımları atıyoruz. Asırlık gelenekleri mutlaka yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı cennet diyarı Artvin’e davet ediyorum. Gelin bu güzelliğe şahit olun” diye konuştu.

Festival kapsamında genç sanatçı Yusuf Güney de binlerce katılımcıya sevilen şarkılarının yer aldığı bir konser verdi.

