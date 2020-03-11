Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Araba çarpan köpeğin yardımına 'Deniz zaferi' için İstanbul'dan, Çanakkale'ye yürüyenler yetişti

Araba çarpan köpeğin yardımına 'Deniz zaferi' için İstanbul'dan, Çanakkale'ye yürüyenler yetişti

Köpek yarde yatması detay

İlk Müdahale Köpek Akkale Milli Sporcu Milli Sporcular 

-Yürüş yapanlar detay
-Sağlık ekiplerinin alması detay
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gelibolu-Eceabat sınırına yakın bir yerde yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe bir otomobil çarptı. Köpeğin yardımına Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yılı nedeniyle Bağcılar’dan Çanakkale’ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindekiler yetişti. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılında Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki milli sporcuların yürüyüşünde 9. güne girildi. Gelibolu’ya ulaşan Saffet Gümüş, Süleyman Ay ve Medeni Ay, yolda üzücü bir kazayla karşılaştı. Gelibolu - Eceabat sınırına yakın bir yerde yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe bir otomobil çarptı. Köpek yerde yatarken sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği iddia edildi. Tedavi altına alındı Yürüyüş halinde olan Gümüş ve arkadaşları yardım için köpeğin yanına koştu. Yol kenarında acı içinde kıvranan köpeğe ilk müdahaleyi yapan yürüyüşçüler, telefonla yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen veterinerin yaptığı muayenede köpeğin ön iki ayağının kırıldığı anlaşıldı. Çarpmanın etkisiyle iki bacağından yaralanan köpek, araçla Gelibolu Belediyesi barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı