Araba çarpan kedinin yürüteçle ilk adımı

-Öğrenciler, kedi sahibi ve veteriner ile röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL)- Arabanın çarpıp kaçtığı 1 buçuk yaşındaki kediye lise öğrencileri yürüteç tasarladı İSTANBUL



- Esenyurt’ta bir arabanın çarpması nedeniyle yürüyemeyen 1 buçuk yaşındaki ‘Neşe’ kedi için meslek liseli öğrenciler seferber oldu. Öğrenciler yürüyemeyen kedi için özel yürüteç tasarlayarak, kedinin yeniden yürümesini sağladı. Esenyurt’ta yaşayan Nurhayat Bulut, bahçesinde kedi besliyordu. Geçtiğimiz günlerde beslediği kedilerden 1 buçuk yaşındaki ‘Neşe’ isimli kedisine iddiaya göre bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile arka patileri tutmayan kedi için Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler seferber oldu. Ekipler ilk olarak kediye gerekli müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra kedinin bir yürüteç yardımı ile yürütebilmenin yolları arandı. Esenyurt’ta bulunan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile görüşüldü. Okulda bulunan ve birçok alanda ödül almış olan Robotik Takımı öğrencileri ve öğretmenleri yürüyemeyen ‘Neşe’ için harekete geçti. Kedi okula getirilerek gerekli ölçüleri alındı. Yaklaşık 15 gün içerisinde kedi için bir yürüteç tasarlandı. Yürütecin hazırlanmasının ardından yine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi ve sahibi okula getirildi.

Kendisi için tasarlanan yürütecine konularak ilk adımını atılması sağlandı. “Fizik tedavi sürecinde yardımcı oluyor” Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Mücahit Altun ise kedinin ilk kendilerine geldiği anda vücudunda kırıklar olduğu için ameliyata aldıklarını kaydederek,” İlk başta kedimizde felç vardı. Daha sonra sinirsel bir tedavi uyguladık. Bu tedaviden sonra kedimizde his gelmeye başladı.

His gelmeye başladıktan sonra en önemli şey bir süreçtir. Bu süreç ise fizik tedavi sürecidir. Hayvanın bu süreçte yürümeye başlaması gerekiyor. Bu da Nurhayat Hanım içinde zor oluyor. Bu yüzden böyle bir araba talebinde bulunmuş sayın başkanımızdan. Bu okulumuzda sosyal projeyi gönüllü olarak üstlenmiş. Daha sonra ise kendileri bu projeyi 10 gün içinde bitirdiler” dedi.

“Kediyi ilk gördüğümüzde içimiz yandı” Kendi imkanları ile yürüteci yaptıklarını ifade eden Berkay İnan isimli öğrenci ise, “ Veteriner İşleri Müdürlüğü böyle bir kedinin olduğunu ve yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Bizler robot takımı olarak amacımız sadece robot yapmak değil. Amaçlarımız arasında sosyal projelere katılmakta var. Kediyi ilk gördüğümüzde içimiz yandı. Bir insan bir hayvana bunu nasıl yapar dedik. Biz bunu bir amaç olarak bildik. İlk önce elimdeki gibi bir portatif yaptık. Daha sonra tasarladık” diye konuştu.

Neşe’ye yürüteci tasarlayıp yapan ekip arasında bulunan Ali Tarık Topaloğlu isimli öğrenci ise, “ Kedimizin yürümesi için gerekli seferberliği yaptık. Biz robot takımı olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. İşte bunu da tasarladık. Yaklaşık bir buçuk haftada tasarladık” şeklinde konuştu.

“Kedinin bağırmasını duydum, dışarıya çıktığımda bu şekildeydi” Kedi sahibinin adı Nurhayat Bulut, yaşanan süreci anlatarak, “Ben kedilere bahçede bakıyordum. Sadece kedinin bağırmasını duydum dışarı çıktığımdan bu şekildeydi sadece ön ayakları ve kafası hareket ediyordu. Sonrasında veterinere getirdik burada ameliyat oldu. Yaklaşık 2 buçuk aydır böyle. Bu süreçte Esenyurt Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü bize çok yardımcı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.