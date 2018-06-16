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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Araba aileye mezar oldu İzle

Araba aileye mezar oldu İzle

Kaza yerinden görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de trafik kazası 3 ölü 2 yaralı ESKİŞEHİR

Hastane Trafik Kazası Bild Aşırı Hız Direksiyon 


- Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir’in Mahmudiye-Çifteler karayolu 5. kilometresinde gerçekleşti. Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hızlı seyretti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaca, yol üzerinde bulunan menfezin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Durmuş Karaca, aynı araçta bulunan eşi Gülsüm (45) ve kızları Meryem Karaca (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Safiye Nur (15) ve Ceylin Berna Karaca ise, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Ceylin Berna Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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