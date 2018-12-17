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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ara sokakta hızlı giden sürücünün kazası kamerada Video

Ara sokakta hızlı giden sürücünün kazası kamerada Video

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

( HATAY ) HATAY

Kamera Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Direksiyon 


- Hatay'da ara sokakta aşırı hızla giden bir sürücü, duvara çarparak takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında aşırı hızlı olduğu iddia edilen 31 FL 378 plakalı otomobil sürücüsü, motosikletin yola çıkmasıyla panikledi. Sürücü önce direksiyonu kırdı daha sonra da toparlayamayarak duvara çarptı ve takla attı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, daha sonra kaçarak gözden kayboldu.
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