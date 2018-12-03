Ara Güler’in çırağı Coşkun Aral Malatya’da

-Coşkun Aral röportaj

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( MALATYA )- Aral, okuyucuları ve izleyicileriyle bir araya geldi MALATYA



- Ünlü fotoğraf sanatçısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral, İnönü Üniversitesinde düzenlenen Edebiyat Günleri kapsamında okuyucuları ve izleyicileriyle söyleşide bir araya geldi. “Söz Düşün’ce Kağıda” temalı İnönü Üniversitesi 2. Edebiyat Günleri başladı.

İnönü Üniversitesi ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenene ve 6 Aralık'a kadar sürecek 2. Edebiyat Günlerinde Türkiye'nin birbirinden değerli isimleri ağırlanacak. Ünlü fotoğraf sanatçısı ve savaş muhabiri Coşkun Aral da Edebiyat Günleri kapsamında İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide okuyucuları ve izleyicileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Aral, belgesel çekimlerine devam ettiğini ifade ederek, takipçilerine bir müjde de verdi. Aral, “Benim amacım öğrenci kardeşlerimle buluşmam yaşamımda değişik hisleri aktardığım belgeselleri göstermem ve onları belgesel dünyasına davet etmem gerekiyor. Çünkü ülkemizde belgeselcilik azalan bir trend de kanallar yok oluyor. Şuanda ben ise Youtube kanalı kurdum belgesel ile alakalı ‘Çoşkun Aral Anlatıyor’ diye ciddi anlamda belgesel videoları koydum izlemelerini canı gönülden istiyorum. Ben şimdi gazeteciyim, haberciyim zaman zaman insanların olaylarına koşarak gidiyordum şimdi koşamıyorum ama yine gidiyorum. Önümüzdeki günlerde Arakan’a gideceğim. Oradaki Müslümanların mülteciliği ile yaşadıkları dramı yansıtacak bir belgesel çekeceğim. Geçtiğimiz aylarda Suriye’deydim mülteci hayatını anlatıyorum görevimiz bu çünkü yaşarken yapmamız gerekenler yaşadıklarımızın yaşamayanlara aktarımıdır. Bu bir habercilik felsefesi ama sonuna kadar haberci olmaya çalışıyorum devam ediyorum. Allah bize sağlık versin ve ülkeye de, bölgeye de huzur ve barışı getirsin bundan başka bir şey istemem” şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Aral, “Öncelikle bilgi ile donansınlar. Bu üniversitenin kıymetini bilsinler. Derslerine devam etsinler. Hep sorgulasınlar yargılamasınlar. Toplum olarak biz ön yargı ile insanlara bakmaya çalışıyoruz. Ama bilgi temelli olduk mu empati yapmak için hiç bizim düşüncemizi uymayan bir insanı bile anlamaya çalışmak lazım ama önce tanımak lazım dinlemek lazım. Ön yargılarla hurafelerle orada duydum burada duydum ile değil direk olarak kaynağından bilgi almak lazım. O yüzden düşüncemiz birbirinden farklı olabilir ama ben sizi dinlemek istiyorum sizde beni dinleyin lütfen” diye konuştu.



