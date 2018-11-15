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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Ar-Ge Proje Pazara 2018' etkinliği - MERSİN

'Ar-Ge Proje Pazara 2018' etkinliği - MERSİN

"Ar - Ge Proje Pazara 2018" etkinliği - MERSİN - Uğul Oral Kültür Merkezi'nde etkinliğe katılanlardan görüntüler - Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın konuşması Mersin 'de "Ar - Ge Proje Pazara 2018" etkinliğiMERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Ar - Ge Proje Pazarı 2018" etkinliği başladı.
Çiftlikköy yerleşkesindeki Uğul Oral Kültür Merkezi'nde başlayan etkinliğe katılan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, öğrencilere yönelik yaptığı sunumda, 1989 yılında küresel çapta interneti tanımlayan World Wide Web'in (www) hayata geçmesiyle yeni bir dönemin başladığını belirtti.
İnternetin ilk dönemlerinden itibaren zaman, mekan ve coğrafya tanımayan bir olgu olarak öne çıktığını vurgulayan Eczacıbaşı, buradan hareketle 1995 yılında Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduklarını söyledi.

Eczacıbaşı, günümüz gençlerinin sürekli yenilenen bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Biz bugünkü yönetim kuşağı olarak eğitimlerimizi sizden önce almış, analog dönemde yetiştirilmiş insanlarız. Siz, dijital dönemde eğitilmiş insanlarsınız. Bizler analogda yetişen dijital göçmenleriz. Şu anda üretimi, toplumsal artı değer yaratmanın sorumluluğunu taşıyan insanlarız. Sizin döneminizde her şey o kadar çabuk değişiyor ki bir şeyin sakini olma imkanınız yok. Devamlı değişme mecburiyetindesiniz. Örneğin sosyal medya... 25, 30 sene öncesine bakıldığında sosyal medya internete dayalı alışkanlıkları da değiştirdi. Bizler bilgisayar kullanıyorduk sizler mobil telefon kullanıyorsunuz. Bizler, bir dönemden başka bir döneme atladık ama sizler devamlı bunu yaşamak mecburiyetindesiniz."Etkinlik, yarın da devam edecek.

Alışkanlık Sosyal Medya Yan Etki İş İnsanları Öğrenciler 

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