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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Apollon Tapınağı'nda su birikintileri oluştu (2) - AYDIN

Apollon Tapınağı'nda su birikintileri oluştu (2) - AYDIN

- Apollon Tapınağı'ndan detaylar - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden detay - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın konuşmasıDidim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan su birikintileri - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz: - "Buranın SİT alanı oluşu büyük makinelerin kullanımına engel. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir. Suyun geliş noktasıyla ilgili çalışmalar uzun süredir devam etmektedir"AYDIN (AA) - Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın zemininde oluşan su birikintilerine ilişkin, endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hisar Mahallesi'ndeki tarihi Apollon Tapınağı'nın zemininde oluşan su birikintilerinin yeni bir durum olmadığını, çalışmaların birkaç yıldır titizlikle sürdüğünü belirtti.
Zaman zaman oluşan su birikintilerine ilişkin, Alman kazı ekibi, Müze Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) çalıştığını aktaran Yılmaz, "Buranın SİT alanı oluşu büyük makinelerin kullanımına engel. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla büyük iş makinelerinin girememesinden dolayı işin biraz daha yavaşlamasına neden olmakta. Çalışmalar elle ve teknik olarak sürmektedir." dedi.
Yılmaz, "Amacımız herhangi bir esere, dokuya zarar vermeden çalışma yapmak. Yağmurla beraber artan su da oradan tahliye edilmektedir. Suyun geliş noktasıyla ilgili çalışmalar uzun süredir devam etmekte. Kaynağın bulunmasıyla ilgili ASKİ’nin araştırmaları sürüyor." diye konuştu.

Muhabir 

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