Aparttaki tartışma kanlı bitti

-Polis ekipleri ve çevredekilerden detaylar

-Polis ekiplerinin incelemeleri



( ISPARTA ) - Yalnız yaşayan adam üniversiteli komşusunu silahla ağır yaraladı ISPARTA



- Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan bir adam, üniversite öğrencisi komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı. Olay, bugün saat 10.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5321. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G, apartın ön kısmında olduğu belirtilen 22 yaşındaki Enes S.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından, şüpheli Mustafa G.’nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

