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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Apartta silahla vurulan üniversite örencisinden acı haber geldi

Apartta silahla vurulan üniversite örencisinden acı haber geldi

Olayın meydana geldiği apart

İlk Müdahale Polis Hastane Sparta Üniversite Öğrencisi 

-Polis ekipleri ve çevredekilerden detaylar
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Ölen çocuğun fotosu
-Vuran adamın gözaltına alınırken fotosu

( ISPARTA )- Apartta pompalı dehşet! Üniversiteli gençten acı haber geldi- Yalnız yaşayan adamın ağır yaraladığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti ISPARTA

- Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışma sonucu yalnız yaşayan adamın pompalı av tüfeği ile vurarak ağır yaraladığı üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 10.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5321.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G., apartın ön kısmında olduğu belirtilen Enes S.’yi pompalı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralı öğrencinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından, şüpheli Mustafa G.’nin ise polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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