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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Apartmanın su deposu patlayınca mescit su altında kaldı Haberi

Apartmanın su deposu patlayınca mescit su altında kaldı Haberi

Cemaat ve imam halıları dışarı çıkarması

Mescid Su Baskını İbadet Kazan Dairesi 

-Mescidin içindeki su dışarı tahliye edilmesi
-Binanın kazan dairesindeki su deposu
-Mescidin içerinden detay
-Vatandaş Halil Çelik röportaj
-Emekli İmam Abdullah Toprak röportaj

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da apartmanın kazan dairesindeki su deposu patlayınca apartman altında bulunan mescidi su bastı. Batman Kültür Mahallesinde bir apartmanın su deposu patlayınca bodrumda bulunan mescit su altında kaldı. Cami cemaati suyu kendi imkanları ile kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Her defasında aynı su baskını ile karşılaşan cemaat yetkilerden yardım istedi. Vatandaş Halil Çelik “Mescidi üç ile dört kezdir su basıyor. Cemaat olarak namaz kılmaya gideceğiz ama içeri giremiyoruz. Apartmanın kazan dairesinde bulunan su deposu her defasında arızalanınca mescit su içinde kalıyor. Apartman sakinleri sahip çıkmıyor ve ilgilenmiyorlar. Cemaat bu durumda hep mağdur kalıyor. Namaz kılmaya gelen cemaat dışarıda kalıyor içeri girip namaz kılamıyor. Bu duruma bir çare getirilmesini istiyoruz. Bu konu ile ilgili hangi kurum ilgileniyorsa biran önce ilgilenmesini istiyoruz. Cemaat bu durumdan mağdur ve mescidin içindeki bütün halılar ıslanmış durumdadır. İlgilerden rica ediyoruz bu duruma bir çare bulsunlar" dedi.
Emekli İmam Abdullah Toprak sürekli mescidin su altında kaldığını söyledi.

Toprak, "Özelikle bu ibadete zarar veriyor. İbadettin sağlıklı olması için şartları dahilinde olması için bu suya tedbir alınması lazım. Bu tedbiri belediye mi alır, bina sakinleri mi alır bilmem ama bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Binanın su deposundan duvarlar arasına sızıp mescide giriyor" diye konuştu.
(OA-AKK-Y)
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