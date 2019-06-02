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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Apartmanın mazgallarını çalan hırsız kamerada İzle

Apartmanın mazgallarını çalan hırsız kamerada İzle

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-(Hırsızlık anları)

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti İSTANBUL

- Kadıköy'de bir kişi apartmanın önündeki mazgalları çaldı. Bu kadarına pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kadıköy Göztepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Apartmanın önündeki havalandırma mazgallarını gözüne kestiren bir kişi buraya geldi. Mazgalı yerinden sökmeye çalışan şahıs bir süre sonra iki mazgalı da çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs apartman önüne geliyor. Ardından mazgalları bir hamleyle söküp çalıp kaçıyor.
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