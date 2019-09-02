Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangından görüntü

Doğalgaz Hastane İpekyolu Gaz Kaçağı Yükselen 

-Vatandaşın tahliye edilmesi
-Yangına müdahale edilmesi
-Dumanların tahliye edilmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İpekyolu ilçesine bağlı Bahçivan Mahallesi Timurpaşa Sokak’ta yer alan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bodrum katında yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Servis ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi. Doğalgaz acil ekipleri gaz kaçağıyla ilgili inceleme yaparken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alan ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar 122 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yangından dolayı bodrum katındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. (YLM-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı