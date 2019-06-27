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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular İzle

Apartmanın bacasına düşen yavru kedi için seferber oldular İzle

YAVRU KEDİNİN BACA BORUSUNDAN KURTARILMASI (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

( NEVŞEHİR )- Baca borusuna düşen yavru kedi kurtarıldı NEVŞEHİR

Çatı Katı Yavru Kedi 


- Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir apartmanında bacasına düşen yavru kedi ev sahibi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesi Bahçeli mahallesinde Ahmet Toraman’a ait apartmanın çatı katında yavrulayan bir kedinin yavrularından bir tanesi apartmanın baca deliğine düştü. Baca borusundan kedi sesi duyan Ahmet Toraman kendi çabalarıyla kediye ulaşamayınca çareyi duvar ustası çağırmakta buldu. Eve gelen duvar ustası tarafından evin bacasının kırılmasının ardından yavru kedi düştüğü baca borusundan kurtarıldı. (COŞ-AÖ
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