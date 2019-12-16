Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı

Apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı

Olayın yaşandığı sokaktan görüntü,

İlk Müdahale Polis Güvenlik Güçleri Gesi Polis Ekipleri 

-Acilin önünden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın, ağır yaralandı. Olay, Hz. Fakirullah Mahallesi 1758'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 9'uncu katındaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek sert zemine çakıldı. Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.O.'nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı