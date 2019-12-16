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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt kent merkezinde bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın, ağır yaralandı. Olay, Hz. Fakirullah Mahallesi 1758'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 9'uncu katındaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek sert zemine çakıldı. Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.O.'nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.



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