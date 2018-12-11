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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Apartmanın 5. katından düşen kişi öldü - NİĞDE

Apartmanın 5. katından düşen kişi öldü - NİĞDE

- Olay yerinden detay - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmasıNİĞDE (AA) - Niğde 'de bir apartmanın 5'inci katından düşen 80 yaşındaki Ali Navruz hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ali Navruz (80) merkez Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz'un hayatını kaybettiğini belirledi.Ali Navruz'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cenaze Sağlık Ekipleri 

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