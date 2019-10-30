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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu

Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu

Yangın çıkan daireden duman görüntüsü

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Olay yerinde ambulansların vatandaşlara müdahalesi
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında vücudunda yanıklar oluşan 2 kişi ile dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 20.00 sıralarında sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Destanlı Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. ile 7 hamile eşi Büşra B’nin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan karı kocanın vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilirken, diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan karı koca ve dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İY-FM-
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