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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - KOCAELİ

Apartmandaki ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - KOCAELİ

- Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüApartmandaki ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanda ayakkabıların çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki apartman sakinleri, ayakkabılarının çalındığını ihbar etmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve parmak izi çalışması yapan ekipler, 2 kişi olduğu tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada apartmanda ayakkabıların çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kayıtlarında, yaşı küçük olduğu görülen 2 kişinin apartmana gelmesi, çevreyi kontrol ettikten sonra katlara çıkarak kapı önlerindeki ayakkabıları poşete koyup uzaklaşması yer alıyor.

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