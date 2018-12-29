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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Apartmanda yangın - YALOVA

Apartmanda yangın - YALOVA

- Yangın sırasında itfaiyenin çektiği görüntüler - Soğutma çalışmalarından görüntüler - Çevredeki vatandaşlarla röportaj Yalova 'da apartmanda yangın - Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.Altınkent Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın alt katlara da sıçradı.Apartman sakinleri binayı boşaltırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 daire ile çatıda hasar meydana geldi.

Yangına Müdahale 

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