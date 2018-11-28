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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Apartmanda yangın - AKSARAY

Apartmanda yangın - AKSARAY

- Yangın çıkan evden görüntü - İtfaiye ekiplerinden görüntü - Evin içinden görüntü - Dumandan etkilenen vatandaş - Ambulans görüntüsü Aksaray 'da apartmanda yangın - Kent merkezinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Meryem Karınca (20), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karınca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Hastane 

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