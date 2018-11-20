Apartmanda patlama sesi korkuttu Video

-OLAY YERİNDE KONUŞAN VATANDAŞ



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanda elektrik tesisatının yanması sonucu meydana gelen patlama sesi, vatandaşları korkuttu. Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bir apartmanda elektrik aksamında yangın çıktı. Devamında duyulan patlama sesinin ardından vatandaşlar korku ve panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Apartmana giren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, elektrik aksamı haricinde herhangi bir yangın unsuru olmadığını tespit etti. Olay yerinde konuşan esnaf Şakir Özcan, “Kahvehanenin yanındaki apartmandan yüksek bir gürültü duyduk. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik, neyse ki önemli bir şey yok” diye konuştu.



