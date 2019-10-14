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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Apartmanda korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Apartmanda korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Yanan daireden görüntü (cep telefonu)

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-Ambulansta müdahale edilen vatandaş
-Kucağında kedi olan çocuk
-Polis ve vatandaşlar
-Apartman sakinlerinden bir vatandaşın konuşması
-Detay
-Evde oturan şahsın konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir apartmanda çıkan yangın panik yaşattı. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Halil Dikmen Sokak'ta bulunan Kutup Güneşi Sitesi No 10'da bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki dairede çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan yabancı uyruklu aileden 4 çocuk, 4 yetişkin yangınla birlikte evden dışarı çıkarken, diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar oldu. Çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri apartmanda mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla indirdi. Apartmanda oturan bir çocuk ise kedisini de alarak evlerinden çıktığını anlattı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiye ise ambulanslarda sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Apartman sakinlerinden bir vatandaş, yangını fark edince yukarıya çıktığını anlatarak, içeridekileri çıkmaları için uyardığını, daha sonra yangının nerede olduğuna bakmaya gittiğini ve salonun yandığını anlattı. Yangının çıktığı dairede oturan Ahmed El H. ise öğle saatlerinde eve geldiğini ve uyuduğunu anlatarak, "Duman kokusuna uyandım. Evdeki çocuklarımı, annemi, babamı, hanımımı alarak evden çıktım" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İY-FM-
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