Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı

-1 kişinin kurtarılma görüntüleri

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 6 katlı bir apartmanda yatağın tutuşması sonucu çıkan yangında dumanlar arasında mahsur kalan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, saat 16.30 sıralarında Akçakoca, Osmaniye Mahallesi, Hacıoğlu caddesi Flamingo sitesinde bulunan 6 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman nedeniyle binada mahsur kalan bir kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Daha sonra ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Daire içindeki yatağın bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldı.



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