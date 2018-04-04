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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

OLAY YERİ DETAY

Karya Bild Yangına Müdahale 

-İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞIRKEN DETAY

( SAKARYA - HD)- Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli paniğe oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın Adapazarı ilçesi Camili 1 Mahallesi 1572 Ada da bulunan bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami D.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dairede yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Mahallelinin kısa süreli panik yaşadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (RŞ-
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